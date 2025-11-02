ВС России ведут зачистку в Красноармейске, заявил Пушилин

«На протяжении дня и на протяжении ночного времени наши бойцы ведут зачистку и перемалывают противника, а противник, судя по всему, концентрируется не на удержании каких-то позиций, а в большей степени на том, чтобы деблокироваться и иметь возможность выйти из окружения», — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.