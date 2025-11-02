ВС России ведут зачистку в Красноармейске, заявил Пушилин

«На протяжении дня и на протяжении ночного времени наши бойцы ведут зачистку и перемалывают противника, а противник, судя по всему, концентрируется не на удержании каких-то позиций, а в большей степени на том, чтобы деблокироваться и иметь возможность выйти из окружения», — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.
Пушилин добавил, что, по его информации, украинское командование не отдавало приказа о выходе ВСУ из города. При этом есть первые сообщения о сдаче в плен.
В субботу Минобороны России сообщило, что окруженные в Красноармейске боевики ВСУ начали сдаваться в плен. Ведомство также опубликовало признания двух украинских военнослужащих. Они рассказали о тяжелых условиях в окружении, безразличии украинского командования и причинах, по которым решили сдаться.
Окружение ВСУ.
Российские войска продолжают сжимать украинских военных в кольцо окружения с востока, расширив зону контроля в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров.
Владимир Путин в четверг поручил Минобороны обеспечить проезд представителей иностранных СМИ в районы блокировки украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Посетить их могут в том числе украинские журналисты. Командование готово при необходимости прекратить боевые действия в этих районах на пять-шесть часов, обеспечив коридоры беспрепятственного въезда и выезда группами.
Российский президент также призвал политическое руководство Украины принять решение о судьбе своих граждан, которые находятся в окружении.