Пушилин: ВС России ведут зачистку Красноармейска и перемалывают ВСУ

Российские военные днем и ночью проводят зачистку города Красноармейск и перемалывают противника, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Противник, судя по всему, концентрируется не на удержании каких-то позиций, а в большей степени на том, чтобы деблокироваться и иметь возможность выйти из окружения», — заявил он на видео в своем Telegram-канале.
Пушилин рассказал, что, по его данным, командование ВСУ не отдавало приказа о выходе из Красноармейска, при этом появились первые сообщения о сдаче в плен.
Ранее сообщалось о проведении российскими военными зачистки в промзоне на севере Красноармейска и начавшемся отходе из нее украинских боевиков. Военкоры также сообщили, что продвигающиеся в городе российские подразделения заняли территорию завода по производству огнеупорных материалов.