МО: над регионами России за три часа уничтожено восемь украинских БПЛА

За три часа российские системы противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны сегодня, 2 ноября.
«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.
По данным ведомства, три БПЛА были уничтожены над Курской областью, по два — над Белгородской и Ростовской областями, и ещё один — над территорией Республики Крым.
Ранее Минобороны сообщило, что за ночь с 1 на 2 ноября российские силы ПВО уничтожили 164 украинских дрона.
Недавно стало известно, что российские бойцы успешно предотвратили высадку с вертолета украинской группы спецназа у Красноармейска. Уточнялось, что всего было ликвидировано 11 военных.