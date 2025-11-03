В украинском Харькове произошла серия взрывов

В ночь на 3 ноября в Харькове прогремела серия взрывов. Об этом вечером сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Харькове серия взрывов», — отмечается в источнике.
Также подчеркивается, что на всей территории Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Известно, что сирены также сработали в Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
Напомним, что подобные взрывы звучали и ранее — в ночь на 16 октября в городах Полтава и Кропивницкий раздавались взрывы. Об этом также сообщало «Общественное».
Стоит подчеркнуть, что Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
