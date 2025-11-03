Украинские войска фактически потеряли Красноармейск (украинское название — Покровск) и Мирноград на фоне того, что отчёты Генштаба ВСУ «с каждым днём всё больше состоят из лжи». Такое заявление сделал экс-замминистра обороны Украины Виталий Дейнега.
«Если в ближайшее время кто-то не подпишет приказ о выводе войск из Покровска и Мирнограда, мы можем оказаться в ситуации не только утраты значительного количества десантников и морпехов, но и в ситуации, когда некому будет латать дыру на передовой», — написал он в социальных сетях, уточнив, что одной из основных причин бессмысленности удержания Мирнограда является проблема с логистикой.
Тем временем в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики (ДНР) украинские военные, попавшие в окружение, начали массово сдаваться в плен.
Накануне объединенная группировка войск ВС РФ уничтожила в Красноармейске и Купянске 283 ударных дронов ВСУ самолетного типа и более 1355 военнослужащих и иностранных наемников ВСУ.