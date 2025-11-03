«Перемалывают противника»: Пушилин рассказал, как ВС РФ ведут зачистку в Красноармейске

Глава ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении в канале Telegram рассказал о ситуации в районе Красноармейска (Покровска). Глава ДНР отдельно отметил, что в настоящее время противник уже даже не пытается концентрироваться на удержании позиций. Все внимание ВСУ направлено на то, чтобы пытаться выйти из окружения.
При этом Пушилин подчеркнул, что работа по зачистке Красноармейска ведётся бойцами ВС РФ «как в дневное, так и в ночное время».
«Перемалывают противника, а противник, судя по всему, концентрируется не на удержании каких-то позиций, а в большей степени на том, чтобы деблокироваться и иметь возможность выйти из окружения», — рассказал Денис Пушилин.
Ранее экс-замглавы МО Украины Дейнега заявил, что ВСУ уже потеряли Красноармейск и Мирноград. При этом он заметил, что отчеты Генштаба ВССУ с каждым днем все больше состоят из лжи.
А обозреватель KP.RU Александр Гришин объяснил, почему Зеленский гонит ВСУ на убой в котлы под Покровском. По его словам, причина всего одна и очень подлая.