«Перемалывают противника»: Пушилин рассказал, как ВС РФ ведут зачистку в Красноармейске

Глава ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении в канале Telegram рассказал о ситуации в районе Красноармейска (Покровска). Глава ДНР отдельно отметил, что в настоящее время противник уже даже не пытается концентрироваться на удержании позиций. Все внимание ВСУ направлено на то, чтобы пытаться выйти из окружения.