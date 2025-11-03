Военкор Поддубный: ВС РФ уничтожили одну из крупнейших ТЭС на Украине

«Уничтожена одна из самых крупных теплоэлектростанций Украины — Бурштынская, в Ивано-Франковской области. Электроснабжение ограничено на всей территории, которую контролирует киевский режим», — сказал Поддубный в эфире телеканала «Россия-1», добавив, что на Украине признали бессилие своих ПВО и ПРО перед интенсивными российскими атаками.