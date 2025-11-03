Военкор Поддубный: ВС РФ уничтожили одну из крупнейших ТЭС на Украине

ВС РФ уничтожили одну из крупнейших украинских теплоэлектростанций. Об этом информировал военкор Евгений Поддубный. Речь идёт о ТЭС в Ивано-Франковской области.
«Уничтожена одна из самых крупных теплоэлектростанций Украины — Бурштынская, в Ивано-Франковской области. Электроснабжение ограничено на всей территории, которую контролирует киевский режим», — сказал Поддубный в эфире телеканала «Россия-1», добавив, что на Украине признали бессилие своих ПВО и ПРО перед интенсивными российскими атаками.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
Тем временем в ночь на 3 ноября в Харькове прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили группу британских наемников на Рубцовском направлении СВО.