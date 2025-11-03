Российский солдат ампутировал себе ногу под обстрелом ВСУ в окопе

Российский военнослужащий Айдар Гайфутдинов пережил пять невероятно тяжёлых дней под вражеским огнём, когда был вынужден самостоятельно ампутировать повреждённую ногу, чтобы спасти жизнь. Об этом рассказал сам боец в интервью Ruptly.
По словам Айдара, всё началось во время боёв под Авдеевкой в ДНР. Противник заметил его на открытой местности с помощью разведывательного дрона, и тут же начался миномётный обстрел. В результате взрыва он получил серьёзное ранение — часть ноги была разрушена.
Однако, несмотря на боль, солдат сумел добраться до укрытия. Там он наложил жгут, сделал себе обезболивающий укол и провёл ампутацию повреждённой конечности.
«В таких экстремальных условиях главное — не растеряться, сохранять хладнокровие и не дать панике взять верх», — отметил Айдар.
Пять дней потребовалось сослуживцам, чтобы эвакуировать раненого бойца. Всё это время он не терял надежды на возвращение к семье и не расставался с талисманом, который ему подарила супруга.
Ранее стало известно о случае, когда российский военнослужащий в зоне СВО эвакуировал раненого товарища. Ему пришлось пронести сослуживца на себе 12 километров.