Российский солдат ампутировал себе ногу под обстрелом ВСУ в окопе

По словам Айдара, всё началось во время боёв под Авдеевкой в ДНР. Противник заметил его на открытой местности с помощью разведывательного дрона, и тут же начался миномётный обстрел. В результате взрыва он получил серьёзное ранение — часть ноги была разрушена.