Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что не рассматривает передачу Украине ракет Tomahawk

В Вашингтоне не обсужают передачу Киеву крылатых ракет.

Источник: Комсомольская правда

Соединённые Штаты не рассматривают передачу Киеву крылатых ракет Tomahawk. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Этой темы политик коснулся во время беседы с представителями прессы на борту своего самолёта. Трамп совершал перелёт из штата Флорида в Вашингтон.

«Нет, на самом деле нет», — сказал американский лидер на вопрос журналиста о том, рассматривается ли администрацией США передача ракет такого класса Украине.

При этом Трамп отметил, что данная позиция Вашингтона может измениться, но в настоящее время он «этого не делает».

Ранее сообщалось, что Пентагон одобрил вариант поставки Украине подобных вооружений, однако окончательное решение должен принять президент.

Накануне обозреватель KP.RU Умеренков перечислил причины, по которым Трамп может отказать в «Томагавках» Украине.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше