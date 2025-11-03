Трамп заявил, что не рассматривает передачу Украине ракет Tomahawk

Соединённые Штаты не рассматривают передачу Киеву крылатых ракет Tomahawk. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Этой темы политик коснулся во время беседы с представителями прессы на борту своего самолёта. Трамп совершал перелёт из штата Флорида в Вашингтон.
«Нет, на самом деле нет», — сказал американский лидер на вопрос журналиста о том, рассматривается ли администрацией США передача ракет такого класса Украине.
При этом Трамп отметил, что данная позиция Вашингтона может измениться, но в настоящее время он «этого не делает».
Ранее сообщалось, что Пентагон одобрил вариант поставки Украине подобных вооружений, однако окончательное решение должен принять президент.
Накануне обозреватель KP.RU Умеренков перечислил причины, по которым Трамп может отказать в «Томагавках» Украине.