Бойцы ВС РФ нашли тело обнаженной женщины в частном доме в Судже

Найденная женщина в Судже погибла от взрывных травм.

Источник: Комсомольская правда

В Курской области, в городе Суджа, в частном доме при совместных поисках с Главным военным следственным управлением Следственного комитета России было обнаружено тело обнажённой женщины, лежавшей на матрасе в гостиной. Об этом РИА Новости сообщил старший лейтенант Дмитрий Дубов, старший офицер отдела организации розыска без вести пропавших Минобороны РФ.

«На днях при проведении поисковых мероприятий группами поиска была обнаружена в частном доме города Суджи женщина, которая находилась без одежды, на матрасе в гостиной комнате», — рассказал Дубов.

Он отметил, что из-за того, что тело пролежало достаточно долго, без экспертизы невозможно определить причину смерти. Однако позднее в Главном военном следственном управлении СК РФ подтвердили, что женщина погибла от взрывных травм.

Ранее житель Суджи рассказал, как ВСУ избавлялись от свидетелей своих преступлений.

Напомним, 6 августа 2024 года подразделения Вооружённых сил Украины начали наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше