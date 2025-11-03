Марочко: ВС РФ не дали ВСУ прорвать оборону у Юнаковки, Киев понес потери

«Касаемо сумского направления: акцент немножко сместился западнее Юнаковки. Сейчас самые активные действия происходят на участке Кондратовка — Алексеевка. Здесь противник предпринимал неоднократные попытки прорвать нашу оборонительную линию и вернуть ранее утраченные позиции. Однако его замысел не был реализован. Все попытки были отбиты нашими военнослужащими, и противник не достиг желаемого результата, лишь понес большие потери на данном участке», — сказал он.