Марочко: ВС РФ не дали ВСУ прорвать оборону у Юнаковки, Киев понес потери

ЛУГАНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие не дали Вооруженным силам Украины прорвать оборону у Юнаковки в Сумской области. Во время боев Киев понес большие потери, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Касаемо сумского направления: акцент немножко сместился западнее Юнаковки. Сейчас самые активные действия происходят на участке Кондратовка — Алексеевка. Здесь противник предпринимал неоднократные попытки прорвать нашу оборонительную линию и вернуть ранее утраченные позиции. Однако его замысел не был реализован. Все попытки были отбиты нашими военнослужащими, и противник не достиг желаемого результата, лишь понес большие потери на данном участке», — сказал он.

Марочко отметил, что в районе Алексеевки у российских сил есть «небольшие успехи», однако ВСУ не прекращают контратаковать.