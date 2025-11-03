Из Суджи вывезли тела 300 погибших от рук ВСУ

«После того, как была проведена эксгумация, эвакуация тел, тела заносятся в реестр, что они найдены, обнаружены, опознаны или не опознаны. После этого тела передаются группами поиска в морг города. В городе Курск, где работают представители Главного военно-следственного управления, уже берут ДНК, проводят опознание», — добавил сотрудник ведомства.