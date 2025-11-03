В Днепропетровске прозвучали взрывы в ночь на понедельник 3 ноября

Серия взрывов прозвучала в Днепропетровске в ночь на понедельник 3 ноября. Об этом информирует украинский телеканал «Общественное». Сообщается, что звуки взрывов слышны на фоне объявленной на территории региона воздушной тревоги.
В то же время украинский телеканал ТСН информировал о взрывах в населённом пункте Нежин Черниговской области. При этом, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в этом регионе также была объявлена воздушная тревога.
Также сообщалось, что в ночь на 3 ноября в Харькове прогремела серия взрывов.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
Накануне военкор Поддубный сообщил об уничтожении Бурштынской теплоэлектростанции в Ивано-Франковской области Украины.