СК: из Суджи были вывезены тела 300 погибших от рук ВСУ мирных жителей

Он добавил, что после проведения эксгумации и эвакуации тела заносят в реестр с указанием фактов их обнаружения, опознания или отсутствия опознания, после чего передают группам поиска в морг города. В Курске представители Главного военно-следственного управления берут ДНК и проводят опознание.