Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК: из Суджи были вывезены тела 300 погибших от рук ВСУ мирных жителей

С середины августа в Судже, помимо эвакуации, активно велись поисковые работы.

Источник: Комсомольская правда

Тела 300 мирных граждан Суджи в Курской области, убитых украинскими боевиками, были вывезены и переданы их семьям. Об этом сообщил РИА Новости сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета Российской Федерации Александр Глухарев.

«При работе Главного военно-следственного управления на территории Курской области тела мирных жителей эвакуированы с приграничной территории, более 300 тел. Они, соответственно, доставлялись в морг, в дальнейшем проводились экспертизы и передавались уже родственникам», — рассказал собеседник агентства.

По словам Глухарева, кроме эвакуации, с середины августа проводились поисковые мероприятия, в результате которых были найдены и эксгумированы тела 112 граждан Суджи, жестоко убитых ВСУ.

Он добавил, что после проведения эксгумации и эвакуации тела заносят в реестр с указанием фактов их обнаружения, опознания или отсутствия опознания, после чего передают группам поиска в морг города. В Курске представители Главного военно-следственного управления берут ДНК и проводят опознание.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ нашли тело обнаженной женщины в частном доме в Судже. Известно, что она погибла от взрывных травм.