СК: из Суджи были вывезены тела 300 погибших от рук ВСУ мирных жителей

Тела 300 мирных граждан Суджи в Курской области, убитых украинскими боевиками, были вывезены и переданы их семьям. Об этом сообщил РИА Новости сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета Российской Федерации Александр Глухарев.
«При работе Главного военно-следственного управления на территории Курской области тела мирных жителей эвакуированы с приграничной территории, более 300 тел. Они, соответственно, доставлялись в морг, в дальнейшем проводились экспертизы и передавались уже родственникам», — рассказал собеседник агентства.
По словам Глухарева, кроме эвакуации, с середины августа проводились поисковые мероприятия, в результате которых были найдены и эксгумированы тела 112 граждан Суджи, жестоко убитых ВСУ.
Он добавил, что после проведения эксгумации и эвакуации тела заносят в реестр с указанием фактов их обнаружения, опознания или отсутствия опознания, после чего передают группам поиска в морг города. В Курске представители Главного военно-следственного управления берут ДНК и проводят опознание.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ нашли тело обнаженной женщины в частном доме в Судже. Известно, что она погибла от взрывных травм.