«СВ»: украинские пограничники бегут в Европу из-за риска попасть на фронт

Командование ВСУ решило пополнить ряды штурмовиков 94-го Чопского погранотряда теми, кто служит на границе.

Источник: Аргументы и факты

Украинские пограничники используют служебное положение и отравляются в Европу, чтобы не оказаться на фронте, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ).

В публикации приводится информация о ситуации с 94-м Чопским погранотрядом, личный состав которого был почти полностью уничтожен на сумском направлении. Его вывели с передовой, чтобы доукомплектовать.

При этом командование решило пополнить ряды штурмовиков теми, кто служит на границе.

«Большинство (военнослужащих отряда — прим. ред.) предпочитают использовать служебное положение и бежать в Европу», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце октября немецкая газета Berliner Zeitung написала, что «сотни тысяч» солдат ВСУ стали дезертирами из-за истощения. По сведениям журналистов, на Украине возбуждено около 290 тысяч уголовных дел против военнослужащих, которые самовольно оставили свои воинские части.