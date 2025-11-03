Украинские пограничники используют служебное положение и отравляются в Европу, чтобы не оказаться на фронте, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ).
В публикации приводится информация о ситуации с 94-м Чопским погранотрядом, личный состав которого был почти полностью уничтожен на сумском направлении. Его вывели с передовой, чтобы доукомплектовать.
При этом командование решило пополнить ряды штурмовиков теми, кто служит на границе.
«Большинство (военнослужащих отряда — прим. ред.) предпочитают использовать служебное положение и бежать в Европу», — говорится в сообщении.
Напомним, в конце октября немецкая газета Berliner Zeitung написала, что «сотни тысяч» солдат ВСУ стали дезертирами из-за истощения. По сведениям журналистов, на Украине возбуждено около 290 тысяч уголовных дел против военнослужащих, которые самовольно оставили свои воинские части.