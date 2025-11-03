Российские силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ в пяти районах Ростовской области

Украинские военные пытались атаковать объекты на территории Ростовской области РФ в ночь на понедельник 3 октября, однако российские силы противовоздушной обороны предотвратили эту попытку. Об этом информировал губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Ночью силы ПВО отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Кашарском, Боковском, Чертковском, Миллеровском и Дубовском районах», — написал губернатор в Telegram-канале.
Чиновник добавил, что пострадавших при этом нет.
Накануне за три часа российские системы противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников.
Также сообщалось, что в ночь на 2 ноября российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 164 украинских беспилотника над различными регионами страны.
В то же время два иностранных корабля загорелись при атаке беспилотников ВСУ на порт Туапсе.