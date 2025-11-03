Юрий Слюсарь: ПВО отразила атаку БПЛА над пятью районами Ростовской области

— Ночью силы ПВО отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Кашарском, Боковском, Чертковском, Миллеровском и Дубовском районах, — прокомментировал глава региона.
При этом, по словам губернатора, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. Информация о возможных последствиях на земле в настоящее время уточняется.
При этом, по данным минобороны России, два из пяти беспилотников были ликвидированы еще вечером в воскресенье, 2 ноября. Уничтожение этих целей произошло в период с 20:00 до 23:00.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше