Украинские солдаты бросают оружие и бегут: ВС РФ заметили панику в рядах ВСУ

Среди военнослужащих Вооруженных сил Украины, находящихся в районе села Садки Сумской области, наблюдаются панические настроение. Некоторые солдаты даже бегут с позиций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.