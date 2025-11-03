Среди военнослужащих Вооруженных сил Украины, находящихся в районе села Садки Сумской области, наблюдаются панические настроение. Некоторые солдаты даже бегут с позиций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.
Как отметил собеседник издания, настроения в украинской армии сменились, в частности, из-за действий самого киевского режима. Тот попросту перестал поставлять своим боевикам все необходимое. В том числе припасы.
«В районе Садков из-за отсутствия снабжения и регулярного огневого воздействия бойцов “Севера” по позициям ВСУ у личного состава противника отмечаются случаи панических атак и бегства с позиций», — сказал собеседник ТАСС.
Он также добавил, что штурмовые группы ВСУ трижды пытались выдвинуться в направлении Юнаковки, Алексеевки и Варачино. Однако российская армия пресекла такие действия, нанеся комплексное огневое поражение.
Тем временем ВСУ продолжают терпеть поражения в Красноармейске. Там украинская армия несет колоссальные потери, фактически теряя город. Многие военнослужащие вовсе попали в окружение. Однако им мешают сдаться собственные сослуживцы.