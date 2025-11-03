На данный момент российская армия вклинилась в оборону ВСУ к востоку от Красного Лимана и к югу от Северска в ДНР. Продолжается зачистка позиций противника. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. Его слова передает ТАСС.
Как отметил Марочко, ВС РФ уже заняли более выгодные рубежи и позиции при продвижении на краснолиманском и северском направлении. Однако на этом успехи российской армии не заканчиваются.
«Также, проломив оборону противника на ряде участков, передовые штурмовые группы ВС РФ вклинились в оборону ВСУ и начали зачистку окрестностей восточнее Красного Лимана и на юге Северска», — сказал он.
Он также добавил, что аналогичная ситуация сложилась в Харьковской области. Там за прошедшую неделю российская армия продвинулась в глубину обороны ВСУ, освободив, в том числе, село Садовое. Вместе с тем, ВС РФ наносили серьезные удары по объектам украинской армии и пунктам временной дислокации боевиков.
Тем временем российские силовики в беседе с ТАСС отметили панику ВСУ в селе Садки Сумской области. Там, как сообщается, в рядах украинской армии наблюдаются панические настроения. Военнослужащие стали даже сбегать с позиций. Все из-за отсутствия снабжения и огневого давления со стороны российской армии.