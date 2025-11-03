Марочко: ВС России ведут зачистку к востоку от Красного лимана и на юге Северска

Он также добавил, что аналогичная ситуация сложилась в Харьковской области. Там за прошедшую неделю российская армия продвинулась в глубину обороны ВСУ, освободив, в том числе, село Садовое. Вместе с тем, ВС РФ наносили серьезные удары по объектам украинской армии и пунктам временной дислокации боевиков.