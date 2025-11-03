Ричмонд
Расчёт БПЛА ВС России поразил пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Объект ВСУ в Херсонской области был уничтожен беспилотником «Молния-2» с противотанковой миной ТМ-62.

Источник: Аргументы и факты

Расчёт беспилотников российской группировки войск «Днепр» выявил и поразил пункт дислокации украинских формирований на правом берегу Днепра, сообщило Министерство обороны РФ.

«Расчёт ударного БПЛА “Молния-2” Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск “Днепр” уничтожил пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ на каховском направлении в Херсонской области», — уточнили в ведомстве.

Объект с личным составом противника находился в заброшенном доме. Его обнаружили в ходе разведывательного полёта БПЛА. Оператор дрона ВС РФ провёл доразведку и убедился в том, что там находятся украинские военные.

Затем он передал координаты цели на командный пункт. Для нанесения удара по ПВД был запущен беспилотник «Молния-2», снаряженный противотанковой миной ТМ-62. БПЛА преодолел водный рубеж и поразил цель.

Напомним, в октябре стало известно, что российские военные на херсонском направлении уничтожили лодку с десантом ВСУ. Плавательное средство, которое приближалось к берегу, было атаковано дроном.

