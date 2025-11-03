Ричмонд
Бойцы Южной группировки войск уничтожили пехоту и пункт управления БПЛА

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников Южной группировки войск уничтожили живую силу и пункт управления беспилотниками противника в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе выполнения боевых задач операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА. Также операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии уничтожили пункт временной дислокации и живую силу противника», — говорится в сообщении.

