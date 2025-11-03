Бойцы Южной группировки войск уничтожили пехоту и пункт управления БПЛА

«В ходе выполнения боевых задач операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА. Также операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии уничтожили пункт временной дислокации и живую силу противника», — говорится в сообщении.
