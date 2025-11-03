«СВ»: командирами спецназа ВСУ «Дозор» назначили офицеров-недоучек

Напомним, в конце октября военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе с aif.ru рассказал, что командиры ВСУ в Купянске Харьковской области бросают свои подразделения и бегут из города. Он обратил внимание на то, что украинские силы, оставшиеся в населённом пункте, дезорганизованы.