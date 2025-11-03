Ричмонд
«СВ»: командирами спецназа ВСУ «Дозор» назначили офицеров-недоучек

Один из этих командиров украинского спецназа «Дозор» был ликвидирован 2 ноября.

Источник: Аргументы и факты

Офицеры, которые не прошли полностью обучение в военных вузах, оказались в числе командиров украинского отряда специального назначения «Дозор», сообщил Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ).

«В составе спецназа “Дозор” 10-го погранотряда государственной пограничной службы Украины на командирских должностях выполняют боевые задачи офицеры, не завершившие до конца программу обучения в вузах», — говорится в публикации.

Отмечается, что 2 ноября был ликвидирован один из этих боевиков. Указанное подразделение находится на левобережье Волчанска в Харьковской области.

Напомним, в конце октября военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе с aif.ru рассказал, что командиры ВСУ в Купянске Харьковской области бросают свои подразделения и бегут из города. Он обратил внимание на то, что украинские силы, оставшиеся в населённом пункте, дезорганизованы.