Пять тонн гуманитарной помощи от пермяков отправлены в ЛНР и ДНР

Также пермякам предлагают принять участие в предновогодней сказке для бойцов и помочь подготовить ребятам душевный подарок. Помощь можно передать в офис фонда, расположенного по адресу ул. Монастырская, 57 или на склад, который находится на ул. Крупской, 5д.