Ричмонд
+11°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять тонн гуманитарной помощи от пермяков отправлены в ЛНР и ДНР

Минтербез Пермского края сообщил об отправке помощи и призвал жителей региона присоединиться к новогодней акции для бойцов.

Источник: Минтербез Пермского края

Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщает об отправке 5 тонн гуманитарного груза для жителей ЛНР и ДНР.

Гуманитарная помощь отправлена Единым центром поддержки. В посылке передано тактическое снаряжение, одежда, генераторы, автономные печи, медикаменты, матрасы, теплые вещи, продукты питания, а также личные посылки.

Самое необходимое собирали неравнодушные пермяки, волонтеры и пермские организации.

Также пермякам предлагают принять участие в предновогодней сказке для бойцов и помочь подготовить ребятам душевный подарок. Помощь можно передать в офис фонда, расположенного по адресу ул. Монастырская, 57 или на склад, который находится на ул. Крупской, 5д.