Пять тонн гуманитарной помощи от пермяков отправлены в ЛНР и ДНР

Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщает об отправке 5 тонн гуманитарного груза для жителей ЛНР и ДНР.
Гуманитарная помощь отправлена Единым центром поддержки. В посылке передано тактическое снаряжение, одежда, генераторы, автономные печи, медикаменты, матрасы, теплые вещи, продукты питания, а также личные посылки.
Самое необходимое собирали неравнодушные пермяки, волонтеры и пермские организации.
Также пермякам предлагают принять участие в предновогодней сказке для бойцов и помочь подготовить ребятам душевный подарок. Помощь можно передать в офис фонда, расположенного по адресу ул. Монастырская, 57 или на склад, который находится на ул. Крупской, 5д.