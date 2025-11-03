В ночь со 2 на 3 ноября сирены напугали жителей Воронежа и Нововоронежа

Утром 2 ноября в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА, об этом в 5:34 сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале. Угроза налета беспилотников продлилась более семи часов: ее объявили в 22:15 воскресенья, 2 ноября.
В 22.52 сирены услышали жители Воронежа и Нововоронежа из-за угрозы непосредственного удара БПЛА, ее сняли в 23:44.
