Ричмонд
+11°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ночь со 2 на 3 ноября сирены напугали жителей Воронежа и Нововоронежа

Угроза атаки беспилотников продлилась в Воронежской области более 7 часов.

Источник: Комсомольская правда

Утром 2 ноября в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА, об этом в 5:34 сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале. Угроза налета беспилотников продлилась более семи часов: ее объявили в 22:15 воскресенья, 2 ноября.

В 22.52 сирены услышали жители Воронежа и Нововоронежа из-за угрозы непосредственного удара БПЛА, ее сняли в 23:44.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше