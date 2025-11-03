В Татарстане спустя 5 часов сняли режим беспилотной опасности

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим “беспилотная опасность” отменен», — говорится в сообщении.
О введении ограничений на работу аэропортов Татарстана не сообщалось.
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности, действовавший с 04:16 по московскому времени. Об этом в 09:14 сообщили в приложении МЧС России.
