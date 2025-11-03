Ричмонд
Минобороны рассказало о заблокированных в Купянске боевиках ВСУ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Украинские военные, окруженные в Купянске, сдаются в плен из-за тяжелого положения ВСУ, сообщило Минобороны.

Источник: AP 2024

«Украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен подразделениям группировки войск “Запад”, участвующим в операции по уничтожению окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области», — говорится в публикации.

Один из пленных, военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Роман Крутько, признался, что он вместе с сослуживцами решил сдаться в плен, так как это был единственный шанс на жизнь в той безвыходной ситуации, в которой они оказались.

По словам Крутько, его задачей в Купянске было удержание одного из домов, но обороняли эту точку всего несколько дней.

«Но как удерживать, если я даже стрелять не умею Я не военный же, и навыка у меня нет», — сказал он.

Пленный рассказал, что украинские солдаты находятся тяжелом состоянии, а нормального обеспечения у них нет.

«Подвоза никакого уже не было Все переправы через речку уже под вашими были. Мы не ели толком уже несколько дней и не спали, так как ваши солдаты были уже по всему городу Рации сели, БК и провизия закончилась. И тогда мы решили сдаваться», — объяснил Крутько.

Он добавил, что оказался в Купянске через неделю после того, как его схватили ТЦК. По словам пленного, убежать с позиций он не мог: перед отправкой на передовую командование объяснило, что за попытку побега будут расстреливать как предателей.

В результате Крутько и его сослуживцы воспользовались листовкой, сброшенной российскими военными, взяли простыню в качестве белого флага и без оружия вышли к бойцам группировки «Запад».

Двадцать шестого октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка «Запад» овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих. Их попытки вырваться из окружения пресекаются, российская сторона призывает ВСУ сдаваться.

