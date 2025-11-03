Окруженные возле Купянска солдаты ВСУ продолжают сдаваться в плен

На данный момент боевики Вооруженных сил Украины, попавшие в окружение в районе Купянска в Харьковской области, продолжают сдаваться в плен российской армии. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
О текущем положении дел на харьковском направлении оборонное ведомство сообщило в понедельник, 3 ноября. Тогда там подчеркнули, что боевики ВСУ все так же складывают оружие.
«Украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен подразделениям группировки войск “Запад”, участвующим в операции по уничтожению окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области», — заявило МО РФ.
Напомним, в окружении под Купянском находится огромное количество боевиков ВСУ. По имеющимся данным, их число превышает десять тысяч человек. Однако, как отмечал военкор KP.RU Григорий Кубатьян, им не дают сдаваться собственные сослуживцы. Те попросту стреляют в спину.