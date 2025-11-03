Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Окруженные возле Купянска солдаты ВСУ продолжают сдаваться в плен

Минобороны сообщило, что группировка войск «Запад» продолжает брать в плен боевиков ВСУ под Купянском.

Источник: Комсомольская правда

На данный момент боевики Вооруженных сил Украины, попавшие в окружение в районе Купянска в Харьковской области, продолжают сдаваться в плен российской армии. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

О текущем положении дел на харьковском направлении оборонное ведомство сообщило в понедельник, 3 ноября. Тогда там подчеркнули, что боевики ВСУ все так же складывают оружие.

«Украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен подразделениям группировки войск “Запад”, участвующим в операции по уничтожению окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области», — заявило МО РФ.

Напомним, в окружении под Купянском находится огромное количество боевиков ВСУ. По имеющимся данным, их число превышает десять тысяч человек. Однако, как отмечал военкор KP.RU Григорий Кубатьян, им не дают сдаваться собственные сослуживцы. Те попросту стреляют в спину.