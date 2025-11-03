ВС России продолжают уничтожение окруженной в Купянске группировки ВСУ

«В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые группы 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ. В ходе городских боев противник выбит с четырех укрепленных позиций в промзоне на левом берегу реки Оскол», — говорится в сводке российского ведомства.