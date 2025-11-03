Ричмонд
ВС России продолжают уничтожение окруженной в Купянске группировки ВСУ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки «Запад» продолжают уничтожение группировки ВСУ, окруженной в Купянске, противник выбит с четырех укрепленных позиций, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые группы 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ. В ходе городских боев противник выбит с четырех укрепленных позиций в промзоне на левом берегу реки Оскол», — говорится в сводке российского ведомства.