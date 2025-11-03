Ричмонд
ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские военные в ночь на понедельник в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по предприятиям военной промышленности, объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу, и объектам ВСУ, все они поражены, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами “Кинжал”, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу, инфраструктуре военного аэродрома, а также ремонтной базе вооружения и военной техники ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — говорится в сводке военного ведомства.