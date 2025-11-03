ВСУ потеряли более 255 военных в зоне действий «Востока» за сутки

«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орестополь, Даниловка, Радостное Днепропетровской области, Успеновка и Гуляйполе Запорожской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.