ВСУ потеряли более 255 военных в зоне действий «Востока» за сутки

«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орестополь, Даниловка, Радостное Днепропетровской области, Успеновка и Гуляйполе Запорожской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, два артиллерийских орудия и три склада материальных средств.