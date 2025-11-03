ВСУ потеряли более 70 военных в зоне работы группировки «Днепр»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка, Степногорск Запорожской области, Никольское и Днепровское Херсонской области», — говорится в сводке военного ведомства.