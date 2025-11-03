Ричмонд
ВСУ потеряли более 70 военных в зоне работы группировки «Днепр»

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Силы российской группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили более 70 боевиков ВСУ, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка, Степногорск Запорожской области, Никольское и Днепровское Херсонской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«Уничтожены более 70 военнослужащих, боевая машина пехоты, 15 автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, пусковая установка зенитного ракетного комплекса “Бук”, четыре безэкипажных катера, три станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов, склад горючего и три склада материальных средств», — отмечает МО РФ.