ВС России отразили десять атак боевиков ВСУ, окруженных в Красноармейске

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» отбили 10 атак окруженных в Красноармейске ВСУ, 4 попытки деблокады, противник потерял более 50 военных, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный. Продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой, а также зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики. Отражены 10 атак противника в северном и северо-западном направлениях от населенного пункта Красноармейска Донецкой Народной Республики с целью выхода из окружения» , — говорится в сообщении.

Кроме того, пресечены четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из так называемого «Интернационального легиона теробороны Украины», а также 32-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики, противник потерял более 50 боевиков, сообщили в Минобороны.