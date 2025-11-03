ВС России отразили десять атак боевиков ВСУ, окруженных в Красноармейске

«В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный. Продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой, а также зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики. Отражены 10 атак противника в северном и северо-западном направлениях от населенного пункта Красноармейска Донецкой Народной Республики с целью выхода из окружения» , — говорится в сообщении.