ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий «Юга» за сутки

«Противник потерял до 200 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада материальных средств и склад горючего», — говорится в сообщении.
Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Славянск, Никифоровка, Васюковка и Константиновка Донецкой Народной Республики, добавили в ведомстве.