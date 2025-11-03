Ричмонд
ПВО за шесть часов сбили 15 украинских БПЛА

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Средства ПВО с 12.00 мск до 18.00 мск сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Третьего ноября текущего года с 12.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 — над территорией Белгородской области, два — над территорией Брянской области и один — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

