В силовых структурах рассказали, что кладбище появилось в апреле этого года. И всего за пару месяцев оно разрослось в несколько раз. Подчеркивается, что появление большого числа новых захоронений по датам совпало с завершением курской авантюры украинского нелегитимного президента и диктатора Зеленского и передачей Украине шести тысяч тел погибших боевиков ВСУ. В источнике добавили, что в среднем российская сторона передает по тысячи тел погибших всушников Киеву.