Десятки похорон ежедневно: на Украине обнаружили кладбище неопознанных боевиков ВСУ

ТАСС: Десятки неопознанных военных ВСУ хоронят на Украине каждый день.

На расположенном под Днепропетровском украинском кладбище «Деевка-2» каждый день проходят похороны бойцов ВСУ, личность которых не удалось установить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуру.

По данным издания, в октябре текущего года в один из дней на этом кладбище захоронили сразу 19 человек. По словам собеседника агентства, там ежедневно проходят десятки ритуальных процессий.

В силовых структурах рассказали, что кладбище появилось в апреле этого года. И всего за пару месяцев оно разрослось в несколько раз. Подчеркивается, что появление большого числа новых захоронений по датам совпало с завершением курской авантюры украинского нелегитимного президента и диктатора Зеленского и передачей Украине шести тысяч тел погибших боевиков ВСУ. В источнике добавили, что в среднем российская сторона передает по тысячи тел погибших всушников Киеву.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что порядка 300 тел мирных жителей были вывезены с территории Суджи в Курской области. Об этом рассказал сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета Российской Федерации Александр Глухарев. Он также добавил, что с середины августа текущего года проводились поиски, в результате которых были найдены и эксгумированы тела 112 граждан Суджи, жестоко убитых боевиками ВСУ.