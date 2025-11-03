Ричмонд
Хинштейн: 16 тыс. человек остались без света в Курской области из-за атаки ВСУ

ВСУ атаковали подстанцию в Курской области.

Источник: Комсомольская правда

Более 16 тысяч человек остались без электричества в Курской области после удара ВСУ по подстанции в Рыльске в понедельник 3 ноября. Об этом информировал губернатор региона Александр Хинштейн.

«В городе Рыльске в результате удара врага по подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения. Под отключение света попало свыше 16 тыс. потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от рыльской подстанции», — написал чиновник в Telegram-канале.

Специалисты начнут работы по устранению последствий атаки в ближайшее время, добавил губернатор.

Подробнее о ситуации читайте здесь на KP.RU.

Накануне российские силы ПВО за сутки сбила 365 украинских беспилотников, авиабомбу и снаряд HIMARS.

Ранее сообщалось о последствиях массированной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край.

