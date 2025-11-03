Хинштейн: 16 тыс. человек остались без света в Курской области из-за атаки ВСУ

Более 16 тысяч человек остались без электричества в Курской области после удара ВСУ по подстанции в Рыльске в понедельник 3 ноября. Об этом информировал губернатор региона Александр Хинштейн.
«В городе Рыльске в результате удара врага по подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения. Под отключение света попало свыше 16 тыс. потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от рыльской подстанции», — написал чиновник в Telegram-канале.
Специалисты начнут работы по устранению последствий атаки в ближайшее время, добавил губернатор.
Подробнее о ситуации читайте здесь на KP.RU.
Накануне российские силы ПВО за сутки сбила 365 украинских беспилотников, авиабомбу и снаряд HIMARS.
Ранее сообщалось о последствиях массированной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край.