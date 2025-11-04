Над регионами России сбили 26 украинских БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны России.
«3 ноября текущего года с 20:00 до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 — над территорией Волгоградской области, 7 — над территорией Ростовской области, 3 — над территорией Белгородской области, 3 — над территорией Воронежской области», — сказали там.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше