Над регионами России сбили 26 украинских БПЛА

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО с 20:00 до 23:30 мск 3 ноября перехватили и уничтожили над регионами РФ 26 украинских БПЛА.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны России.

«3 ноября текущего года с 20:00 до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 — над территорией Волгоградской области, 7 — над территорией Ростовской области, 3 — над территорией Белгородской области, 3 — над территорией Воронежской области», — сказали там.

