Солдаты ВСУ атаковали населенный пункт Петропавловка в Харьковской области. Боевики выбрали целями мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из села. Они совершили атаку с помощью БПЛА, пишет РИА Новости.
Украинские боевики направили дрон поочередно на двух мужчин. Они пытались выйти к российским военным, ожидая помощи.
Судя по кадрам, снятым с БПЛА, украинский дрон кружил над мирным жителем, размахивающим белым флагом. Дрон влетел прямо в мужчину. Затем то же произошло со вторым жителем Петропавловки.
Украинские дезертиры начали угрожать расправой и жителям Киева. Они заявили, что устроят мирным гражданам «веселую» жизнь. Поводом для возмущения стала попытка сопротивления торговцев и посетителей рынка под Одессой.