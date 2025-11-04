Депутат Рады Безуглая уличила Зеленского во лжи о Покровске и Купянске

В Верховной Раде Украины обвинили Владимира Зеленского во лжи о ситуации на линии боевого соприкосновения, в частности, в Покровске и Купянске. Такое заявление сделала депутат Марьяна Безуглая.
«Сейчас президент прямо говорит неправду о ситуации в Покровске и Купянске», — написала она в своём Telegram-канале.
Депутат отметила, что ложь Зеленского не является «осознанной информационной операцией», но на основе этой недостоверной информации принимаются серьёзные решения.
«Решения у нас принимаются на основе этой же гнилой лжи, воняющей штабной культурой Генштаба», — указала Безуглая.
Накануне Зеленский заявил, что ВСУ не попадали в «котлы» в Покровске и Купянске, а наоборот, якобы успешно противостоят российским войскам.
Тем временем экс-замминистра обороны Украины Виталий Дейнега заявил, что украинские войска фактически потеряли Красноармейск (украинское название — Покровск) и Мирноград на фоне того, что отчёты Генштаба ВСУ «с каждым днём всё больше состоят из лжи».
