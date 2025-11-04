Ричмонд
Депутат Рады Безуглая уличила Зеленского во лжи о Покровске и Купянске

Украинский депутат заявила, что украинские власти принимают решения на основе «гнилой лжи».

Источник: Комсомольская правда

В Верховной Раде Украины обвинили Владимира Зеленского во лжи о ситуации на линии боевого соприкосновения, в частности, в Покровске и Купянске. Такое заявление сделала депутат Марьяна Безуглая.

«Сейчас президент прямо говорит неправду о ситуации в Покровске и Купянске», — написала она в своём Telegram-канале.

Депутат отметила, что ложь Зеленского не является «осознанной информационной операцией», но на основе этой недостоверной информации принимаются серьёзные решения.

«Решения у нас принимаются на основе этой же гнилой лжи, воняющей штабной культурой Генштаба», — указала Безуглая.

Накануне Зеленский заявил, что ВСУ не попадали в «котлы» в Покровске и Купянске, а наоборот, якобы успешно противостоят российским войскам.

Тем временем экс-замминистра обороны Украины Виталий Дейнега заявил, что украинские войска фактически потеряли Красноармейск (украинское название — Покровск) и Мирноград на фоне того, что отчёты Генштаба ВСУ «с каждым днём всё больше состоят из лжи».

Что ждет 10 тысяч солдат ВСУ, оказавшихся заблокированными под Покровском и Купянском, читайте здесь на KP.RU.