Депутат Рады Безуглая уличила Зеленского во лжи о Покровске и Купянске

Тем временем экс-замминистра обороны Украины Виталий Дейнега заявил, что украинские войска фактически потеряли Красноармейск (украинское название — Покровск) и Мирноград на фоне того, что отчёты Генштаба ВСУ «с каждым днём всё больше состоят из лжи».