Боевиков ВСУ обвинили в «небрежном отношении к службе»: что предприняли в ГБР

Украинское Государственное бюро расследований проводит проверку в связи со смертью боевиков ВСУ из-за предположительного «небрежного отношения к службе». Гибель солдат зафиксировали в Днепропетровской области во время построения личного состава на открытой местности. В ГБР организовали проверку, говорится в Telegram-канале бюро.