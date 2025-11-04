Боевиков ВСУ обвинили в «небрежном отношении к службе»: что предприняли в ГБР

Украинское Государственное бюро расследований проводит проверку в связи со смертью боевиков ВСУ из-за предположительного «небрежного отношения к службе». Гибель солдат зафиксировали в Днепропетровской области во время построения личного состава на открытой местности. В ГБР организовали проверку, говорится в Telegram-канале бюро.
Как утверждается, к смерти боевиков могло привести несоблюдение мер безопасности во время действия предупреждения о возможных ракетных ударах. Следователи проверят также организацию укрытия военных.
«Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих из-за обстрелов на Днепропетровской области. Расследование осуществляется по части 4 статьи 425 Уголовного кодекса Украины», — сказано в сообщении.
Местный журналист Дмитрий Святненко рассказал о гибели брата во время этого авиаудара. По его данным, солдаты собрались на плацу для награждения. Журналист обвинил командование в халатности.