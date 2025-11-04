Ричмонд
Украинские военные избили безногого инвалида в селе Комар в ДНР

Житель села Комар в ДНР рассказал, как его избили украинские военные.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные избили жителя села Комар в ДНР, несмотря на то, что он имеет инвалидность. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пострадавшего мужчину.

«Они меня высадили с автобуса, ударили прикладом по спине, загнали… Они сказали: “Вот, поймали москаля”», — рассказал агентству Алексей Шмаков.

Сообщается, что у мужчины первая группа инвалидности, у него нет ноги.

Напомним, в июне Минобороны РФ показало кадры по освобождению населенного пункта Комар.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена, сообщают о систематических пытках. Дипломат отметил, что они подвергаются истязаниям на электрическом стуле, постоянным избиениям и медицинским экспериментам.

Тем временем на Херсонщине украинский беспилотник атаковал продуктовый магазин.

Ранее эвакуированный житель Харьковской области признался, что украинские боевики неоднократно приходили к нему с допросами. Причем нередко все заканчивалось избиениями за политические взгляды.