Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ВСУ создали инструкцию по сдающимся сослуживцам: что требует командование

Командование ВСУ разработало методичку по убийству сдающихся в плен военных.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ убивают своих же солдат по написанной командованием методичке. Инструкция указывает, как должны себя вести военные, если сослуживцы хотят сдаться в плен. Такими сведениями поделились в силовых структурах РФ, цитирует ТАСС.

Стало известно, что ВСУ ликвидируют сослуживцев дронами. Действия боевиков при этом скоординированы.

«Пленные говорят, что существует методичка от руководства, где черным по белому прописано: “Уничтожать в случае ухода с позиций всеми доступными способами”, — говорится в материале.

Между тем украинское Государственное бюро расследований проводит проверку из-за смертей боевиков в Днепропетровской области. Командование обвиняют в «небрежном отношении к службе». Гибель солдат зафиксировали во время построения личного состава на открытой местности.