В ВСУ создали инструкцию по сдающимся сослуживцам: что требует командование

Боевики ВСУ убивают своих же солдат по написанной командованием методичке. Инструкция указывает, как должны себя вести военные, если сослуживцы хотят сдаться в плен. Такими сведениями поделились в силовых структурах РФ, цитирует ТАСС.
Стало известно, что ВСУ ликвидируют сослуживцев дронами. Действия боевиков при этом скоординированы.
«Пленные говорят, что существует методичка от руководства, где черным по белому прописано: “Уничтожать в случае ухода с позиций всеми доступными способами”, — говорится в материале.
Между тем украинское Государственное бюро расследований проводит проверку из-за смертей боевиков в Днепропетровской области. Командование обвиняют в «небрежном отношении к службе». Гибель солдат зафиксировали во время построения личного состава на открытой местности.