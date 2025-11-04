Киев с сентября 2024 года переименовал более 50 улиц в процессе дерусификации

Украинские власти продолжают перекраивать топонимические карты в рамках так называемой дерусификации. Только в Киеве с сентября 2024 года переименовано более 50 улиц и площадей, названия которых ранее были связаны с российскими деятелями культуры, учёными, писателями. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на профессора РАНХиГС Геннадия Слышкина.