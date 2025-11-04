Украинские власти продолжают перекраивать топонимические карты в рамках так называемой дерусификации. Только в Киеве с сентября 2024 года переименовано более 50 улиц и площадей, названия которых ранее были связаны с российскими деятелями культуры, учёными, писателями. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на профессора РАНХиГС Геннадия Слышкина.
По словам Слышкина, с карты украинской столицы исчезли улицы Пушкина, Брюсова, Тургенева, Есенина, Станиславского и других российских деятелей культуры и науки. При переименовании улиц «предпочтение, разумеется, отдается тем деятелям, которые стояли на националистических позициях и которых можно объявить борцами с ненавистной Россией», сказал эксперт.
Ранее бывший сотрудник контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) рассказал, что коллектив ведомства состоит из офицеров с русофобскими взглядами.
Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на страны, где процветает русофобия.
Также экс-разведчик Риттер указал на то, что США заражены русофобией и иррациональным страхом перед РФ.