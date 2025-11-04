Ричмонд
В Харькове прозвучали пять взрывов в ночь на 4 ноября

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, официальные источники пока не подтвердили это.

Источник: Комсомольская правда

Серия взрывов произошла в Харькове в ночь на вторник 5 ноября. Об этом информирует украинское издание «Зеркало недели», отметив, что официальные источники пока не предоставили данные о взрывах и их последствиях.

При этом Telegram-канал издания «Общественное» разместил пять сообщений о взрывах в этом украинском областном центре с 04.48 по 04.56 вторника 5 ноября.

Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.

За сутки до этого в Харькове также прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске прозвучали взрывы в ночь на понедельник 3 ноября.

Также сообщалось, что ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по ВПК Украины и военному аэродрому.

