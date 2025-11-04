Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сеуле заявили, что КНДР запустила ракеты из РСЗО во время поездки Хегсета

Глава Пентагона 3 ноября посетил демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи.

Источник: Аргументы и факты

КНДР якобы запустила около 10 ракет из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) во время поездки главы Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Этот визит американского чиновника состоялся 3 ноября. Министр обороны США посетил демилитаризованную зону вместе со своим южнокорейским коллегой, чего не было с 2017 года.

Сеул утверждает, что зафиксировал запуск ракет из РСЗО примерно в 16:00 по местному времени (10:00 мск).

«Наши военные внимательно следят за действиями, поддерживая высокую совместную боеготовность Республики Корея и США», — отметили представители комитета начальников штабов южнокорейских Вооружённых сил.

Журналисты, в свою очередь, уточнили, что запуск ракет из реактивной системы залпового огня не нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

Напомним, в конце сентября Yonhap сообщило, что южнокорейские военные произвели «предупредительные выстрелы» в сторону торгового судна из КНДР. В Сеуле заявили, что северокорейский корабль якобы нарушил морскую границу. По информации журналистов, судно «было вынуждено отступить».

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше