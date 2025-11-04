В Сеуле заявили, что КНДР запустила ракеты из РСЗО во время поездки Хегсета

КНДР якобы запустила около 10 ракет из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) во время поездки главы Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.