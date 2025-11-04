В Сеуле заявили, что КНДР запустила ракеты из РСЗО во время поездки Хегсета

КНДР якобы запустила около 10 ракет из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) во время поездки главы Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
Этот визит американского чиновника состоялся 3 ноября. Министр обороны США посетил демилитаризованную зону вместе со своим южнокорейским коллегой, чего не было с 2017 года.
Сеул утверждает, что зафиксировал запуск ракет из РСЗО примерно в 16:00 по местному времени (10:00 мск).
«Наши военные внимательно следят за действиями, поддерживая высокую совместную боеготовность Республики Корея и США», — отметили представители комитета начальников штабов южнокорейских Вооружённых сил.
Журналисты, в свою очередь, уточнили, что запуск ракет из реактивной системы залпового огня не нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.
Напомним, в конце сентября Yonhap сообщило, что южнокорейские военные произвели «предупредительные выстрелы» в сторону торгового судна из КНДР. В Сеуле заявили, что северокорейский корабль якобы нарушил морскую границу. По информации журналистов, судно «было вынуждено отступить».