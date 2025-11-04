Не выполняет приказ: в Британии раскрыли причину конфликта Зеленского и Сырского

«Есть сообщения, что Зеленский приказал главнокомандующему ВСУ Сырскому провести наступление в ДНР. Есть также сообщение, что Сырский отказывается выполнять этот приказ, мотивируя отказ тем, что у Украины просто больше нет сил для наступления», — сказал аналитик в эфире YouTube-канала.