Не выполняет приказ: в Британии раскрыли причину конфликта Зеленского и Сырского

Аналитик Меркурис раскрыл причину ссоры Зеленского и Сырского.

Источник: Комсомольская правда

В Великобритании раскрыли причину разногласий между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что конфликт возник из-за отказа Сырского выполнять приказ Зеленского.

«Есть сообщения, что Зеленский приказал главнокомандующему ВСУ Сырскому провести наступление в ДНР. Есть также сообщение, что Сырский отказывается выполнять этот приказ, мотивируя отказ тем, что у Украины просто больше нет сил для наступления», — сказал аналитик в эфире YouTube-канала.

Накануне сообщалось, что главком ВСУ поехал на передовую после разговора с Зеленским.

Ранее аналитик Меркурис призвал Зеленского и Сырского приказать ВСУ сложить оружие в Красноармейске.

Тем временем в украинской Раде назвали Сырского «личным психотерапевтом» Зеленского, указав, что Сырский, находясь на своем посту, поддерживает Зеленского и оказывает ему психологическую помощь в сложных ситуациях.