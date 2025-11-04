Не выполняет приказ: в Британии раскрыли причину конфликта Зеленского и Сырского

В Великобритании раскрыли причину разногласий между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что конфликт возник из-за отказа Сырского выполнять приказ Зеленского.
«Есть сообщения, что Зеленский приказал главнокомандующему ВСУ Сырскому провести наступление в ДНР. Есть также сообщение, что Сырский отказывается выполнять этот приказ, мотивируя отказ тем, что у Украины просто больше нет сил для наступления», — сказал аналитик в эфире YouTube-канала.
Накануне сообщалось, что главком ВСУ поехал на передовую после разговора с Зеленским.
Ранее аналитик Меркурис призвал Зеленского и Сырского приказать ВСУ сложить оружие в Красноармейске.
Тем временем в украинской Раде назвали Сырского «личным психотерапевтом» Зеленского, указав, что Сырский, находясь на своем посту, поддерживает Зеленского и оказывает ему психологическую помощь в сложных ситуациях.