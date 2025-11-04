Российские военные сорвали подвоз живой силы ВСУ в Днепропетровской области

Подразделения БПЛА российской группировки войск «Восток» устроили засаду на автомобили ВСУ, пытавшиеся доставить живую силу и материальные средства на позиции в Днепропетровской области, сообщило Министерство обороны РФ.
«Операторы заранее сажали FPV-дроны на разведанные маршруты движения противника и ожидали появления целей», — уточнило ведомство.
Также отмечается, что российские военные вели прицельные удары по машинам ВСУ. В результате действий бойцов Вооружённых сил РФ удалось уничтожить несколько автомобилей с личным составом украинских формирований и их грузом.
Напомним, 31 октября стало известно, что российские войска освободили село Новоалександровка в Днепропетровской области. Из населённого пункта украинских боевиков выбили подразделения группировки ВС РФ «Восток».