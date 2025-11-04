Над регионами РФ за ночь сбили 85 украинских БПЛА

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 85 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 3 ноября 2025 года до 07:00 4 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 40 — над территорией Воронежской области, 20 — над территорией Нижегородской области, 10 — над территорией Белгородской области, 6 — над территорией Курской области, 4 — над территорией Липецкой области, 2 — над территорией Волгоградской области, 2 — над территорией Республики Башкортостан и 1 — над территорией Саратовской области», — сказали в Минобороны.
