Системы противовоздушной обороны России в ночь на 4 ноября нейтрализовали масштабную атаку беспилотников. Министерство обороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении 85 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Воздушная атака продолжалась с 23:30 3 ноября до 07:00 утра 4 ноября. Наибольшее количество дронов было сбито в небе над Воронежской областью — 40 единиц. Над Нижегородской областью уничтожили 20 беспилотников, над Белгородской — 10.
Еще шесть БПЛА перехватили над Курской областью. Над Липецкой областью сбили четыре аппарата, над Волгоградской и Республикой Башкортостан — по два. Один беспилотник был уничтожен над территорией Саратовской области.
ВС РФ постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.