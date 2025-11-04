Танкист ценой жизни не допустил захват АЭС

Каникулы Николай всегда проводил в Иркутске. В один из таких визитов он познакомился с девушкой Ксенией и вскоре понял: это та, с кем хочется провести всю жизнь. Молодые люди поженились в 2017 году. А через год, окончив училище, Николай вместе с женой отправился к месту службы в Чеченскую Республику, через несколько лет вместе с воинской частью оказался в Крыму. Но в каждый отпуск возвращался в родную Сибирь.