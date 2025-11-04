Танкист ценой жизни не допустил захват АЭС

Сергей и Светлана Шумицкие воспитали двух замечательных сыновей, один из которых стал кавалером ордена Мужества посмертно. Старший лейтенант Николай Шумицкий погиб в зоне СВО, защитив от возможной катастрофы тысячи человек. Тёплыми семейными воспоминаниями о нём поделились его родители для irk.aif.ru.
Закончил танковое училище с красным дипломом.
Николай родился в 1995 году — тогда Светлана и Сергей были ещё студентами. Вся семья помогала им воспитывать малыша.
«Когда Коля был маленьким, я часто нянчилась с ним летом. Тогда он каждый сезон приезжал в посёлок Брусничный Нижнеилимского района к бабушке и дедушке, нашим с Сергеем родителям, я с ними тогда жила. Помню, когда Колю оставляли нам, я ощущала себя такой взрослой, ответственность чувствовала за племянника», — рассказывает с улыбкой тётя Николая, Елена Козырева.
Коля с детства был хозяйственным — помогал бабушке и дедушке в огороде, любил животных, всегда хорошо к ним относился. Однако и озорничал, как все мальчишки, — не без этого.
«Коля ребёнком был любознательным, иногда непослушным, по заборам мог лазить. Характер у него был добрый и отзывчивый. В школе учился средне, но после девятого класса решил стать военным. Десятый и одиннадцатый класс посвятил подготовке — налёг на учёбу и занятия спортом», — с теплом вспоминает Светлана.
Родителей Николая удивило желание сына поступать в военное училище: в семье кадровых офицеров не было. Но своим прилежанием, дисциплиной и увлечённостью парень доказал, что это — его цель.
«Коля настоял на своём. Поступил в 2013 году в Казанское танковое училище, отлично справлялся со всеми задачами, окончил его с красным дипломом», — говорит Светлана Шумицкая.
Каникулы Николай всегда проводил в Иркутске. В один из таких визитов он познакомился с девушкой Ксенией и вскоре понял: это та, с кем хочется провести всю жизнь. Молодые люди поженились в 2017 году. А через год, окончив училище, Николай вместе с женой отправился к месту службы в Чеченскую Республику, через несколько лет вместе с воинской частью оказался в Крыму. Но в каждый отпуск возвращался в родную Сибирь.
Было так и перед Новым, 2022 годом. Никто из родных не знал, что этот визит Коли на малую родину станет последним.
«Мы тогда поболтали очень душевно, он любил, когда все родные вместе. Каждый отпуск приезжал домой. Ему ни морей, ни пляжей было не надо — очень тянуло на родину. Мы и представить себе не могли, что это больше не повторится», — вспоминает тётя Николая.
Оборона Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.
За несколько дней до начала СВО Николай отметил своё 27-летие: его поздравляли друзья, родные, близкие. А уже 4 марта 2022 года командир танковой роты старший лейтенант Шумицкий со своим экипажем в составе 2-й роты морской пехоты займёт оборону на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Чёткая задача: не допустить захват АЭС противником. Неонацисты начали прорыв, из-за чего Николай принял решение выехать из укрытия и открыть стрельбу. Противник отступил, но во время обороны танк, в котором был сибиряк, подбили.
«Весной этого года приезжали поклониться родителям его сослуживцы, сходили на кладбище. Сказали, что он был настоящим командиром. Никогда никого не оставлял в беде», — говорит Елена Козырева.
С теплом вспоминают Николая и в иркутской школе № 21 имени Ю. А. Гагарина, в которой он учился. В мае 2023 года в память о нём там открыли мемориальную доску.
«Он забегал к нам в школу перед Днём учителя, я рассказывала о нём своим ученикам. Говорила им, что Коля мечтал стать офицером — и стал. А с каким восторгом он рассказывал, что женился, что жена у него тоже учительница! Глаза у него тогда светились, это врезалось в память. Та встреча была очень приятной», — делится Татьяна Крылова, классная руководительница Николая с 5-го по 9-й класс.
Горечь утраты Сергею и Светлане помогают пережить родные. Семья становится по-настоящему большой, когда в гости к ним приезжают братья и сёстры со своими детьми. Вместе они отдыхают, проводят время и смело подставляют плечо друг другу, если кому-то из близких нужна помощь.